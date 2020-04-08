ТОП-10 самых продаваемых SUV в России в марте

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в первый весенний месяц остался компактный кроссовер Hyundai Creta. Так, в марте реализация этой модели составила 6803 автомобиля, что на 5% выше результата годичной давности.

Второе место сохраняет Toyota RAV4 с показателем 5293 проданных машины, что в два раза больше по сравнению с мартом прошлого года. Третью строчку занял Volkswagen Tiguan, на котором остановили свой выбор 3568 покупателей (+14%). Далее идет Nissan Qashqai, разошедшийся тиражом в 3392 экземпляра (+14%). Замыкает пятерку самых популярных SUV в России на этот раз Renault Duster, чьи продажи составили 3268 машин (-8%).

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам марта также вошли LADA 4x4 (2821 шт.; -7%), Mazda CX-5 (2592 шт.; +46%), Mitsubishi Outlander (2554 шт.; -3%), KIA Sportage (2538 шт.; +4%) и Nissan X-Trail (2422 шт.; -13%).

Найти эти автомобили можно в салонах проверенных дилеров.