ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в РФ за март

Самой продаваемой моделью в России по итогам марта стала LADA Granta, чья реализация составила 11631 автомобиль (+12%). На второе место вернулась LADA Vesta с показателем 11172 машины, что на 13% меньше по сравнению с мартом прошлого года. Третий результат показал KIA Rio – 8274 проданных автомобиля (-7%).

Как отмечается в обзоре российского авторынка за март, лидерство среди моделей SUV сохраняет кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом в 6803 экземпляра (+5%). Далее идет седан Volkswagen Polo – на нем остановил свой выбор 5371 потребитель, что на 25% больше, чем год назад.

Спрос на кроссовер Toyota RAV4 вырос в два раза до 5293 автомобилей, что позволило занять ему шестую строчку рейтинга. Седан Hyundai Solaris был реализован в количестве 4245 штук (-29%). Продажи универсалов и фургонов LADA Largus составили 3782 единицы (-5%). Кроссовер Volkswagen Tiguan выбрали 3568 покупателей, что на 14% выше показателя годичной давности. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз кроссовер Nissan Qashqai, чей результат составил 3392 машины (+14%).

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