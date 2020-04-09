Авторынок Литвы в марте упал на 41%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Литве по итогам марта снизились (по сравнению с результатом годичной давности) на 41,1% до 2580 единиц. Такие предварительные данные сообщает портал AutoTyrimai, ссылаясь на исходные цифры, предоставленные Государственным предприятием «Регитра».

При этом рынок легковых автомобилей упал на 43,2% до 2249 шт., а LCV - на 21,6% до 331 шт. Эксперты объясняют это последствиями пандемии коронавируса (COVID-19): широко распространившаяся паника, ограничения на свободное передвижение людей и товаров, а также самоизоляция, приостановка и ограничения бизнеса, работа на дому и многое другое. Худшим для автобизнеса Литвы в прошлом месяце называется день 25 марта, когда в стране было зарегистрировано всего 46 машин.

Пятерку марок-лидеров на литовском авторынке в марте возглавляет Fiat, реализовавший 870 автомобилей. Также сюда попали Volkswagen, Toyota, Opel и Skoda. В модельном рейтинге в сегменте легковых на первом месте был Fiat 500 (504 шт.). Среди легких коммерческих самым популярным был пикап Mitsubishi L200, реализованный в количестве 131 шт.

Эксперты также отмечают, что в прошлом месяце на литовском рынке впервые были зарегистрированы две дорогие спортивные модели - BMW M8 и McLaren GT.

В целом с начала года (за январь - март) в Литве было зарегистрировано 11 718 новых автомобилей, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период 2019-го (11 505 шт.).

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