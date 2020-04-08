Продажи автомобилей в России в марте выросли на 4%

После февральского падения продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам марта выросли на 4% до 162321 единицы. По итогам 1 квартала 2020 года их объем реализации составил 398518 машин (+1,8%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, текущая ситуация на рынке не отражает реальную тенденцию, а скорее, это связано с ожидаемым из-за ослабления валюты искусственно вызванным повышением мартовских продаж. В конце марта продажи автомобилей и дилерские операции были резко прерваны в связи с мерами, связанными с ситуацией с COVID-19.

Лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в прошлом месяце 32808 автомобилей LADA (-3%). Второе место по объему продаж заняла KIA – реализация 19808 машин (+1%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 15813 проданных автомобилей, что на 3% ниже показателя годичной давности.

Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 13640 покупателей (+5%). Замыкает пятерку лидеров Toyota, чьи продажи составили 12857 машин (+36%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам марта также вошли Volkswagen (10007 шт., +17%), Skoda (9856 шт., +42%), Nissan (7562 шт., -7%), ГАЗ (4713 шт., -5%) и Mercedes-Benz (4427 шт., +33%).

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