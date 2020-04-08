Chery продлевает сроки регламентного ТО для своих клиентов

#ПоддержиАвтобизнес

Компания «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» объявила, что увеличивает сроки проведения регламентного технического обслуживания своих автомобилей. Пока до конца мая – для тех владельцев Chery, которые планировали пройти регламентное ТО в период с 28 марта по 30 апреля, но сделать это не смогли или не смогут. При этом гарантийные обязательства производителя не прекратят свое действие, они будут автоматически продлены на месяц

По причине пандемии в России был введен режим повышенной готовности и самоизоляции и сервисные центры во многих регионах страны оказались закрыты. Клиенты из -за этого пострадать не должны. «Нам важно, чтобы наши сотрудники, партнёры и поклонники марки Chery оставались социально ответственными с целью снижения темпов распространения коронавирусной инфекции», - заявил директор АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» Владимир Шмаков.

Напомним, что недавно с аналогичными заявлениями в отношении своих клиентов выступили бренды Hyundai и Genesis.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с пандемией, содержится у нас на сайте под тэгом коронавирус.