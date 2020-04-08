KIA предоставляет отсрочку на прохождение регламентного ТО

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В апреле KIA Motors Russia предоставляет своим клиентам возможность пройти регулярное ТО с отсрочкой до 1 месяца. Как сообщается в официальном пресс-релизе, это возможно при наличии уважительной причины, связанной с пандемией COVID-19.

Согласно действующему регламенту, установленный период прохождения ТО для автомобилей KIA составляет 12 месяцев или 15 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. Кроме того, владельцам автомобилей с бензиновым турбированным двигателем с непосредственным впрыском топлива (T-GDI) необходимо производить замену моторного масла через каждые 6 месяцев или 7500 км пробега. Однако, приняв во внимание ситуацию, связанную с повышенной эпидемиологической опасностью, руководство компании приняло решение предоставлять отсрочку по очередному прохождению ТО, если его своевременное прохождение является объективно невозможным.

В период действия режима самоизоляции на территории Российской Федерации, с 1 по 30 апреля, владелец автомобиля KIA имеет право воспользоваться данной отсрочкой в случае закрытия дилерского центра или в случае нахождения клиента на лечении COVID-19.

Отдельно подчеркивается, что данная отсрочка распространяется исключительно на временной интервал прохождения ТО (если он истекает в период с 1 по 30 апреля 2020 года), при этом интервал прохождения ТО по пробегу остается неизменным.

Напомним, что на сегодняшний день в дилерской сети марки KIA насчитывается более 190 официальных дилерских центров в 109 городах России.

Полный список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто».