«АВТОТОР» возобновит сборку автомобилей с 13 апреля

Калининградский завод «АВТОТОР», который в целях исполнения Указа Президента РФ 30 марта остановил производство автомобилей и ввел на предприятии нерабочие дни, сейчас готовится к запуску конвейера.

В соответствии с постановлением правительства Калининградской области, в перечень предприятий, которым на данный момент разрешено продолжить работу – при условии соблюдения усиленных санитарно-гигиенических требований – включены организации, осуществляющие производство машин и оборудования, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. В перечень непродовольственных товаров первой необходимости в области включены автозапчасти, включая смазочные материалы, шины, покрышки, камеры.

Как сообщила пресс-служба предприятия, конвейеры «АВТОТОРа» решено запустить 13 апреля. При этом работникам, имеющим перечень заболеваний, которые требуют соблюдения режима изоляции (диабет, астма, болезни системы кровообращения, легочные и ряд других) будет предоставлена возможность работать удаленно или уйти в оплачиваемый отпуск.

На предприятии обязуются обеспечить безопасность не только производственных и офисных помещений (как сообщалось ранее, дезинфекционной обработке подлежит порядка 200 тысяч кв. метров.), но и дезинфекцию транспортных средств, которые будут доставлять людей на работу. А в ходе проведения производственных совещаний рекомендовано использовать дистанционные формы.

Ну, и, конечно, стоит задача – оперативно и своевременно выявлять заболевших.

Напомним, о своей готовности запустить производство с 13 апреля сообщили также представители Ульяновского автозавода, возобновили сборку подмосковный завод Mercedes-Benz и дальневосточный Mazda Sollers.

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