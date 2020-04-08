TradeDealer, ТИЗЕР.авто, еКредит и Haraba провели бесплатный вебинар для дилеров

#ПоддержиАвтобизнес

Компании TradeDealer, Тизер, еКредит и Хараба в столь непростой период, связанный с развитием пандемии и ухудшением экономической ситуации, провели для дилеров бесплатный вебинар.

Помимо поддержки автобизнеса, все четыре компании предлагают обратить внимание на инструменты, которые помогут сейчас оставаться на плаву и быстро восстановиться после кризиса и пандемии, а именно:

TradeDealer (платформа для онлайн-продаж авто на вашем сайте) – предлагает текущим клиентам бесплатно расширить функционал на 3 месяца и подключить онлайн-одобрение, онлайн-бронирование и запись на сервис;

ТИЗЕР.авто (инструмент продаж автомобилей через короткие видеоролики) – на период карантина доступен для всех без оплаты и договоров;

еКредит (F&I-платформа для автобизнеса) – с 1 апреля по 31 июля 2020 года всем дилерам предоставляет решение «Кредит Онлайн» полностью бесплатно;

Haraba (системы выкупа и управления складом автомобилей) – продукт «Харабадилер» на период карантина становится абсолютно бесплатным для всех клиентов компании.

Полный список автодилеров по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».