Genesis объявил о продлении гарантии на свои автомобили

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Genesis запустила программу Genesis C A R E по продлению гарантии на автомобили по всему миру. Цель ее - на фоне пандемиии COVID-19 поддержать своих клиентов, которые испытывают трудности с техническим обслуживанием своих транспортных средств: из-за ограничения доступа к сервисным центрам у некоторых их них срываются сроки по плановому техобслуживанию, а соответствено под угрозой - гарантийные обязательства производителя.

Во многих странах мира в связи с распространением коронавирусной инфекции сегодня введены ограничения на передвижения граждан, сервисные центры закрыты или ограничены в своих действиях. Компания следит за эпидемиологической обстановкой и призывает всех соблюдать меры по снижению темпов распространения вируса. Для кого-то это режим самоизоляции, для других - режим карантина. В обоих случаях Genesis призывает оставаться дома и, как сообщает пресс-служба компании, "не беспокоиться из-за срыва сроков".

В программе Genesis C A R E могут принять участие все автомобили бренда, чей срок гарантии истекает с 30 марта по 30 апреля 2020 года. Все свои обязательства по гарантийному обслуживанию и ремонту Genesis обещает продлить до 31 мая нынешнего года, то есть, сдвигает временную планку на месяц. С каждым владельцем Genesis, автомобиль которого подпадает под действие объявленной программы, обещают связаться лично и обговорить новые сроки по сервисным услугам.

Напомним, в России бренд Genesis представлен тремя седанами - спортивным G70, среднеразмерным бизнес-седаном G80, а также G90, котоырй является флагманом линейки. Ранее, о своем решении продлить гарантию на автомобили объявил бренд Hyundai.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с пандемией, содержится у нас на сайте под тэгом коронавирус.