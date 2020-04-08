В 2020 году вступают в силу несколько поправок по транспортному налогу

Транспортный налог - одна из важных составляющих бюджета в регионах нашей страны. Учитывая количество транспортных средств (согласно данным аналитического агентства "АВТОСТАТ" на 1 января 2020 года в России их насчитывалось 58,7 млн единиц), понятно, почему этому вопросу каждый год уделяется такое большое внимание.

В соответствии с принятыми в нашей стране законами регионам в отношении транспортного налога дали следующие права:

- устанавливать льготы по этому налогу для разных категорий;

- менять ставки (у местных властей есть возможность их увеличить или уменьшить, привязывать к году выпуска или к экологическому классу автомобиля);

- менять порядок и сроки уплаты этого налога юридическими лицами.

Законом устанавливаются базовые ставки налога в зависимости от мощности двигателя (от 2,5 до 15 руб. за лошадиную силу), которые регионы вправе увеличивать самостоятельно, но не более чем в 10 раз. Сумма пошлины исчисляется как произведение региональной ставки, соответствующей мощности двигателя, и паспортного количества лошадиных сил. Также регионы могут вводить собственные градации. Например, корреспонденты Autonews.Ru подсчитали: если в Москве ставка для машин мощностью от 100 до 125 л.с. составляет 25 руб., а от 125 до 150 л.с. - 35 руб., то владелец Hyundai Solaris с мотором 1,6 л (123 л.с.) будет ежегодно платить 3075 руб., а обладатель KIA Ceed 1.6 (мощность двигателя - 128 л.с.) - 4480 рублей.

Как видим, в разных регионах ставки могут отличаться, и довольно серьезно. Для большей наглядности мы решили привести здесь фрагмент таблицы, опубликованной на сайте nalog-nalog.ru. Данные в этой таблице приведены только для 5 регионов и столицы, однако они позволяют судить о том, как активно чиновники в разных субъектах РФ используют предоставленные им Законом возможности (значения в таблице указаны в рублях).