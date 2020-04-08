В 2020 году вступают в силу несколько поправок по транспортному налогу

Транспортный налог - одна из важных составляющих бюджета в регионах нашей страны. Учитывая количество транспортных средств (согласно данным аналитического агентства "АВТОСТАТ" на 1 января 2020 года в России их насчитывалось 58,7 млн единиц), понятно, почему этому вопросу каждый год уделяется такое большое внимание.
В соответствии с принятыми в нашей стране законами регионам в отношении транспортного налога дали следующие права:
- устанавливать льготы по этому налогу для разных категорий;
- менять ставки (у местных властей есть возможность их увеличить или уменьшить, привязывать к году выпуска или к экологическому классу автомобиля);
- менять порядок и сроки уплаты этого налога юридическими лицами.
Законом устанавливаются базовые ставки налога в зависимости от мощности двигателя (от 2,5 до 15 руб. за лошадиную силу), которые регионы вправе увеличивать самостоятельно, но не более чем в 10 раз. Сумма пошлины исчисляется как произведение региональной ставки, соответствующей мощности двигателя, и паспортного количества лошадиных сил. Также регионы могут вводить собственные градации. Например, корреспонденты Autonews.Ru подсчитали: если в Москве ставка для машин мощностью от 100 до 125 л.с. составляет 25 руб., а от 125 до 150 л.с. - 35 руб., то владелец Hyundai Solaris с мотором 1,6 л (123 л.с.) будет ежегодно платить 3075 руб., а обладатель KIA Ceed 1.6 (мощность двигателя - 128 л.с.) - 4480 рублей.
Как видим, в разных регионах ставки могут отличаться, и довольно серьезно. Для большей наглядности мы решили привести здесь фрагмент таблицы, опубликованной на сайте nalog-nalog.ru. Данные в этой таблице приведены только для 5 регионов и столицы, однако они позволяют судить о том, как активно чиновники в разных субъектах РФ используют предоставленные им Законом возможности (значения в таблице указаны в рублях).
Однако эти ставки касаются только чистого налогового платежа, который находится в прямой зависимости от мощности двигателя. Напомним, что в нашей стране существует еще и "налог на роскошь": автомобили стоимостью более 3 млн рублей облагают налогом по повышенному коэффициенту, в зависимости от стоимости машины и года его выпуска.
Опять же - в стране существуют категории льготников, которые полностью освобождены от уплаты транспортного налога. Так, например, от налога освобождены легковые автомобили мощностью не более 100 л. с., которые выданы инвалидам через органы соцзащиты. Налог не платят герои Советского Союза, инвалиды боевых действий и ВОВ, ветераны труда, пострадавшие от разных аварий. В соответствии с принятыми в прошлом году законами налог не платят владельцы угнанных машин. У регионов также есть право вводить льготы по налогу для пенсионеров, многодетных семей или матерей-одиночек. В ряде регионов, чтобы поощрить покупку экологически чистого транспорта уже принято решение освободить от налога владельцев электромобилей.
Отметим также, что в 2020 году в отношении транспортного налога вступают в силу несколько новых поправок. Во-первых, не нужно больше сдавать декларацию по транспортному налогу (раньше для некоторых категорий граждан это требовалось). Во-вторых, льготы можно применять в заявительном порядке, приложив к заявлению документы, подтверждающие право на льготу. В-третьих, в 2020 году потребуется платить налог с небольших моторных лодок (теперь налогом облагаются моторные лодки с двигателем мощностью до 5 л.с. включительно).
Напомним, что еще одно важное изменение в 2020 году было связано с ситуацией в стране по коронавирусной инфекции - согласно принятым правительственным решениям, сроки представления налоговой отчетности, уплаты налогов, сборов и авансовых платежей были продлены до 6 апреля 2020 года.