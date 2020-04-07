«Газпром нефть» безвозмездно обеспечит топливом медицинские и социальные службы в двух регионах РФ

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В рамках программы по противодействию распространению вируса COVID-19 «Газпром нефть» окажет безвозмездную помощь Омской области, а также городам Ноябрьск и Муравленко (Ямало-Ненецкий автономный округ), сообщает пресс-служба компании.

Так, в течение 30 дней компания будет бесплатно обеспечивать бензином и дизельным топливом транспорт медицинских и социальных служб, находящихся в ведомстве Министерства здравоохранения и Министерства труда и соцразвития Омской области. С помощью топливных карт автомобили указанных служб будут заправляться на 81 АЗС сети «Газпром нефть», расположенных в регионе.

То же самое (бесплатное обеспечение бензином и дизельным топливом в течение 30 дней) коснется и городских медицинских служб в городах Ноябрьск и Муравленко (ЯНАО), в которых находятся ключевые нефтедобывающие активы компании – «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» и его филиал «Газпромнефть-Муравленко». При помощи сервисных карт, которые передаст компания, сотрудники городских медслужб смогут заправить автомобили на автозаправочных станциях «Газпром нефти».

Как отмечает член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль, топливо производства Омского НПЗ «Газпром нефти» позволит обеспечить возможность непрерывной работы и сэкономит значительные средства местного бюджета, которые можно будет направить на борьбу с пандемией. В самое ближайшее время «Газпром нефть» реализует дополнительный комплекс мер по поддержке всей системы здравоохранения региона.

«От слаженных и оперативных действий медицинских служб, которые несут сегодня большую нагрузку в борьбе с пандемией, во многом зависит эффективность борьбы с новым вирусом. «Газпром нефть» приняла решение взять на себя расходы по заправке транспорта медицинских учреждений Ноябрьска и Муравленко в этот непростой период. Топливо, которое предоставит «Газпром нефть», обеспечит возможность непрерывной работы городского медицинского транспорта», – заявил Александр Дыбаль.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с пандемией, содержится у нас на сайте под тэгом коронавирус.