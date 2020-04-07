Hyundai выпустила лимитированную серию Solaris PROSAFETY

Компания «Хендэ Мотор СНГ» представила специальную версию обновленного седана Hyundai Solaris PROSAFETY. Всего в лимитированном исполнении будет выпущено 2000 автомобилей. Стоимость Hyundai Solaris PROSAFETY, оснащенного двигателем 1,6 л (123 л.с.) и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией, составляет 1 млн 196 тыс. рублей. С 7 апреля 2020 года новинка доступна для онлайн-бронирования на сайте Hyundai, сообщает пресс-служба корейской марки.

Ограниченная версия седана Solaris – PROSAFETY – получила расширенный пакет средств пассивной и активной безопасности. Помимо базовой для всех комплектаций системы вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-Глонасс», автомобиль комплектуется шестью подушками и боковыми шторками безопасности, комплексом управления курсовой устойчивостью (ABS, ESP, TCS, EBD, VSM), камерой заднего вида, задним и передним парковочными датчиками, светодиодными фарами головного света, задними светодиодными фарами, задним светодиодным противотуманным фонарем и датчиками давления в шинах.

Hyundai Solaris PROSAFETY оснащен системой дистанционного запуска двигателя и электроприводом складывания зеркал с повторителями сигналов поворота. Также обновленный Solaris в исполнении PROSAFETY комплектуется климат-контролем, подогревом задних сидений, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Современная мультимедийная система с большим сенсорным экраном поддерживает интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto и оборудована встроенным комплексом Яндекс.Авто, который включает Яндекс.Навигатор и голосового помощника «Алису». Настройки кресла водителя дополнены электрорегулировкой поясничной поддержки, а для задних пассажиров предложили дополнительный USB-разъем. У Hyundai Solaris PROSAFETY легкосплавные колесные диски 16" с шинами размерностью 195/55 R16 и полноразмерное запасное колесо.

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