УАЗ возобновит сборку автомобилей 13 апреля

Ульяновский автозавод с сегодняшнего дня приступает к поэтапному запуску производства и возобновит сборку автомобилей 13 апреля. Об этом агентству ТАСС сообщил представитель группы Sollers, добавив, что согласно распоряжению правительства Ульяновской области, в работе будет задействовано не более 25% общей численности персонала, а инженерно-технический состав и офисные сотрудники продолжат работать удаленно.

Ранее, согласно указу президента России Владимира Путина, неделя с 30 марта по 3 апреля была объявлена нерабочей в целях профилактики коронавируса. Предприятия группы Sollers приостанавливали конвейер на этот период. Позднее президент заявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первых двух месяцев 2020 года продажи УАЗа на российском рынке составили 4551 автомобиль, что на 2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером марки остается флагманский внедорожник УАЗ «Патриот».

Напомним, в феврале 2020 года текущий модельный ряд УАЗ пополнила спецверсия УАЗ «Буханка» под названием «Экспедиция» с дополнительным внедорожным оснащением. В марте в продажу поступила лимитированная серия внедорожника УАЗ «Патриот» Antarctic Edition, а в ближайшее время появится модификация УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач.

Какие еще модели пявятся на российском рынке в 2020 году - смотрите в «Календаре новинок».