АВТОСТАТ | 45 автомобилей Toyota и Lexus будут переданы медикам для борьбы с коронавирусом

45 автомобилей Toyota и Lexus будут переданы медикам для борьбы с коронавирусом

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45 автомобилей Toyota и Lexus будут переданы медикам для борьбы с коронавирусом

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Компания «Тойота Мотор» приняла решение о передаче 45 автомобилей Toyota и Lexus медицинским работникам, которые ежедневно борются с пандемией коронавируса. Таким образом, как сообщает пресс-служба ООО «Тойота Мотор», компания стремится внести свой вклад в общее дело борьбы с инфекцией COVID-19.

Отмечается, что уже достигнута принципиальная договоренность с рядом учреждений здравоохранения, которые находятся в ведении Министерства здравоохранения РФ, о выделении автомобилей корпоративного парка медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам, находящимся на самоизоляции в Москве и Подмосковье.

Также передаваемые компанией автомобили будут использоваться для диагностических выездов и оперативной доставки анализов в лаборатории. При этом транспортные средства будут выделены на 3 месяца и перед передачей подготовлены соответствующим образом. Кроме этого, в случае дальнейшей необходимости компания готова рассмотреть вопрос о продлении указанного срока.

Передаваемые 45 автомобилей будут представлены всеми моделями марок Toyota и Lexus. Будут среди них кроссоверы и внедорожники, чтобы помочь медикам добраться до труднодоступных областных районов.

Полный список дилеров Toyota и Lexus (а также других брендов) можно посмотреть на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: коронавирус поддержиавтобизнес lexus toyota

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