Рынок легковых автомобилей с пробегом в марте остался на прошлогоднем уровне

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам марта 2020 года составил 431,4 тыс. единиц, что всего на 0,1% выше результата за аналогичный период прошлого года.

Лидером среди брендов традиционно является российская LADA, на долю которой приходится порядка четверти вторичного рынка страны (23,5%). Объем перепродаж вазовских автомобилей в марте 2020 года снизился на 6% до 101,6 тыс. штук.

Второе и третье места в рейтинге принадлежат японским маркам - Toyota и Nissan, чьи автомобили были перепроданы в количестве 49,9 тыс. и 25,2 тыс. экземпляров соответственно. При этом оба бренда продемонстрировали положительную динамику (+3,4% и +2% соответственно). В пятерку лидеров в феврале также вошли корейские Hyundai (23,4 тыс. шт.; +7,2%) и KIA (22,9 тыс. шт.; +15,7%), которые тоже показывают рост.