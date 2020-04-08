В России отменен утилизационный сбор для временно ввозимых автомобилей

В России отменили уплату утилизационного сбора для временно ввозимых на территорию страны транспортных средств. Соответствующий законопроект приняли депутаты Госдумы, сообщает портал Autonews.ru. Речь идет о машинах, которые привозят в РФ для выставок, проведений испытаний или транзитного вывоза в другие страны.

«Это, по существу, означает взимание с лиц, осуществляющих временный ввоз транспортного средства, экономически необоснованного обязательного платежа, что свидетельствует о произвольном характере правового регулирования в этой части», – говорится в документе.

Ранее граждане, временно ввозящие транспортные средства в РФ, обязаны были уплачивать сбор на таких же условиях, что и в отношении транспорта, помещенного под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в стране.

Напомним, в ноябре 2019 года правительство России утвердило повышение утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2020 года. В первую очередь повышение ставок коснулось сегмента легковых автомобилей, среднее изменение для которых составит 110,7%. При этом для машин с двигателем до 1 л утильсбор вырос на 46,1%, тогда как для автомобилей с двигателем от 3,5 л – на 145%. В самом массовом сегменте машин с агрегатами рабочим объемом от 1,0 до 2,0 л увеличение утилизационного сбора составило 112,4%. Утверждается, что повышение утилизационного сбора является реакцией на снижение таможенных ставок для сохранения общего уровня тарифной защиты.

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