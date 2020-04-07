Suzuki определила лучших дилеров в России

Компания «Сузуки Мотор Рус» подвела итоги деятельности дилерcкой сети за 2019 год. Награды в разных номинациях получили 14 дилеров Suzuki, сообщает пресс-служба японской марки.

Так, лучшими дилерами стали «Автомир» (Москва), «Первый Дилерский центр» (Нижний Новгород) и «Омега Моторс» (Мурманск) за показатели по продажам и развитие сервисного направления.

Открывшиеся в 2019 году дилерские центры Suzuki уже продемонстрировали выдающиеся результаты в работе. ДЦ «Арконт» в Волгограде стал лидером среди стартапов по лучшему старту в сфере послепродажного обслуживания. Группа компаний «Аларм-Моторс» отмечена за показатели продаж и продвижение новых моделей. «Герман-Авто» в Казани также продемонстрировал отличные показатели по продажам.

Для Suzuki наивысшие стандарты качества по обслуживанию автомобилей являются одним из приоритетов. В этой важнейшей номинации победил дилер «Сатурн-2» из Челябинска.

Как заявил генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» г-н Такахаси Юта, для компании Suzuki развитие дилерской сети и совершенствование стандартов качества обслуживания – одно из ключевых направлений.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2019 году компания Suzuki расширила сеть официальных дилерских центров до 54 по сравнению с 50 в предыдущем году. Так, два новых автосалона «Сузуки Аларм Моторс» появились в Санкт-Петербурге в июне и декабре 2019 года. В августе свои двери распахнул дилерский центр «Сузуки Герман Авто» в Казани. В ноябре заработал новый ДЦ «Сузуки Арконт» в Волгограде. А в первой декаде 2020 года в Твери и Сургуте откроют свои двери новые дилерские центры бренда Suzuki.

По итогам 2019 года российские дилеры Suzuki реализовали 7731 автомобиль – на 28% больше, чем годом ранее. Полный список дилеров Suzuki (и не только Suzuki) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».