Российский рынок новых грузовиков в марте упал на 18%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых грузовых автомобилей в марте 2020 года составил 5,5 тыс. единиц, что на 17,9% меньше, чем в марте 2019-го.

Несмотря на падение продаж почти на четверть (-24,8%), самой популярной маркой на этом рынке остается KAMAZ. На долю отечественного бренда приходится более трети (34% или 1,9 тыс. шт.) от всего объема рынка новых грузовиков.

Вторую строчку занимает другой отечественный производитель – GAZ, реализация которого упала еще сильнее (-32,8%) и составил 518 автомобилей. Третьим стал шведский Volvo (422 шт.; -27,5%), а вот четвертое место занял российский Ural – единственный бренд с положительной рыночной динамикой (330 шт.; +39,2%). Кроме них, в пятерку марок-лидеров грузового сегмента вошла еще и шведская Scania (324 шт.; -17,1%).