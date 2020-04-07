АВТОСТАТ | Российский рынок новых грузовиков в марте упал на 18%

Российский рынок новых грузовиков в марте упал на 18%

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Российский рынок новых грузовиков в марте упал на 18%

Рынок коммерческих автомобилей в России. Итоги 2019 года, тенденции и перспективы
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По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых грузовых автомобилей в марте 2020 года составил 5,5 тыс. единиц, что на 17,9% меньше, чем в марте 2019-го.

Несмотря на падение продаж почти на четверть (-24,8%), самой популярной маркой на этом рынке остается KAMAZ. На долю отечественного бренда приходится более трети (34% или 1,9 тыс. шт.) от всего объема рынка новых грузовиков.

Вторую строчку занимает другой отечественный производитель – GAZ, реализация которого упала еще сильнее (-32,8%) и составил 518 автомобилей. Третьим стал шведский Volvo (422 шт.; -27,5%), а вот четвертое место занял российский Ural – единственный бренд с положительной рыночной динамикой (330 шт.; +39,2%). Кроме них, в пятерку марок-лидеров грузового сегмента вошла еще и шведская Scania (324 шт.; -17,1%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», за первый квартал 2020 года рынок новых грузовых машин также продемонстрировал снижение. За это время его объем составил 17,3 тыс. единиц, что на 1,1% меньше результата годичной давности.

Кроме грузовых, мы регулярно мониторим рынок легковых автомобилей, с актуальными ценами на которые можно ознакомиться на сайте «Цена Авто».

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, источник: АВТОСТАТ

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