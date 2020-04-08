Hyundai выпустит пять новинок в 2020 году

Компания Hyundai в течение 2020 года представит как минимум пять новых или обновленных автомобилей. Это следует из модельного плана южнокорейского автопроизводителя, оказавшегося в распоряжении TheKoreanCarBlog.

Так, уже в мае состоится премьера рестайлингового большого кроссовера Hyundai Santa Fe. В плане отмечено, что модель переедет на новую платформу с увеличенной колесной базой, благодаря чему автомобиль по своим габаритам приблизится к флагманскому кроссоверу Palisade. В линейку моторов войдут как традиционные двигатели внутреннего сгорания, так и гибридные агрегаты. Список электронных «помощников» пополнят современные системы, пишет портал Autonews.ru.

В первой половине нынешнего года дебютирует кроссовер Tucson четвертого поколения. В гамму двигателей новинки войдет новый 2,5-литровый бензиновый двигатель семейства Theta3, который будет доступен в двух модификациях: с наддувом и без. Мотор будет работать в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Кроме того, кроссовер предложат с прежней 1,6-литровой «турбочетверкой», а также гибридной установкой на базе этого мотора. У модели будет версия с семью посадочными местами в салоне.

Также в 2020 году появится «заряженная» модификация компактного кроссовера Kona, подготовленная спортивным N-подразделением Hyundai. Новинку оснастят 2,0-литровым наддувным двигателем мощностью 275 л.с., который сможет работать вместе с 6-ступенчатой «механикой» либо с 8-диапазонной роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.

Наконец, летом стоит ждать двух новых версий седана Elantra, который недавно сменил поколение. Речь идет о «подогретом» варианте N Line с 1,6-литровой «турбочетверкой» мощностью 201 л. с. и «роботом». Другая новинка – Elantra с гибридной силовой установкой.

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