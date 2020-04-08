Hyundai запустила в России сервис онлайн-бронирования для большинства моделей

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В настоящий момент большая часть населения России находится в режиме самоизоляции. Компания «Хендэ Мотор СНГ» призывает своих клиентов оставаться дома и запускает услугу онлайн-бронирования для большинства своих моделей. Также в разделе online-сервисов на сайте компании, помимо шоу-рума, доступны услуги страхования, кредитования, сервис подписки на автомобили Hyundai Mobility, программа H-Promise (авто с пробегом) и др., сообщает пресс-служба корейской марки.

Первой моделью Hyundai, которую можно было забронировать на сайте компании с последующим выкупом у дилера, было восьмое поколение Hyundai Sonata, представленное в России в конце прошлого года. С 28 марта 2020 года для онлайн-бронирования стал доступен обновленный кроссовер Hyundai Creta. С 7 апреля 2020 года клиенты смогут забронировать обновленный седан Hyundai Solaris, в том числе в лимитированном исполнении PROSAFETY. А 9 апреля 2020 года еще один кроссовер Hyundai – Santa Fe, а также седан Elantra пополнят число моделей, предлагаемых для предварительного заказа. Кроссовер Tucson можно будет забронировать с 14 апреля 2020 года.

Для покупки автомобиля с помощью сервиса онлайн-бронирования на сайте Hyundai, клиенты должны будут выбрать понравившийся автомобиль из числа тех, что есть в наличии на сайте www.hyundai.ru, заказать его доставку в один из дилерских центров, с которым нужно будет подписать договор на покупку и внести предоплату – при условии добросовестного соблюдения режима самоизоляции и по его окончании.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте российские дилеры Hyundai реализовали 15813 автомобилей – на 3% меньше, чем годом ранее. По итогам первых трех месяцев 2020 года продажи Hyundai в нашей стране остались на прежнем уровне и составили 41576 машин (+0,4%).

Полный спсиок дилеров Hyundai (и не только) – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».