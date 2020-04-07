В марте рынок новых LCV в России показал незначительное падение

В марте 2020 года российский рынок новых легких коммерческих автомобилей показал незначительное снижение. Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», его объем по сравнению с мартом 2019 года сократился на 0,6% до 8,6 тыс. единиц.

По-прежнему первенство здесь удерживает отечественная марка GAZ, на долю которой в прошлом месяце пришлось 42% рынка. Реализация автомобилей этой марки снизилась на 6% и составила 3,6 тыс. экземпляров. На 19,5% упал объум рынка у другой российской марки – УАЗ. Она находится на втором месте с результатом 1,1 тыс. автомобилей.

Лучшим среди иностранных брендов стал Ford (1 тыс. шт.), который тоже показал отрицательную динамику (-1,5%). В пятерку брендов-лидеров также вошли LADA (905 шт.; +7,5%) и Volkswagen (552 шт.; +20,8%).