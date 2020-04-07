Российский рынок новых легковых автомобилей в марте вырос на 23%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в первый весенний месяц 2020 года россияне купили чуть более 160 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 22,7% больше, чем в марте прошлого года.

Самой популярной маркой по-прежнему является отечественная LADA, на долю которой приходится почти пятая часть (19,7%) российского рынка. Так, в прошлом месяце жители нашей страны приобрели 31,6 тыс. таких автомобилей, что на 6,6% выше результата годичной давности.

Среди иномарок лидирует корейская KIA – в марте ее показатель составил 23,6 тыс. купленных автомобилей (+34,9%). На третьем месте находится другой корейский бренд – Hyundai (18 тыс. шт.; +29,3%). В пятерку лидеров российского авторынка также попали Renault (13,1 тыс. шт.; +10,2%) и Volkswagen (11,6 тыс. шт.; +39,5%).