Российский завод Mercedes-Benz возобновил работу

Закрывавшийся на первой неделе карантина завод Mercedes-Benz, расположенный в подмосковном индустриальном парке «Есипово», с 6 апреля возобновил работу. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, добавив, что все предприятия в Подмосковье могут работать, но обязаны соблюдать предписания санэпидемслужбы, данные на период пандемии, пишет «Российская газета».

Напомним, открытие завода Mercedes-Benz состоялось в апреле 2019 года, а в конце мая на нем начался массовый выпуск седанов Е-Класса. В дальнейшем на российском заводе Mercedes-Benz будет налажено производство внедорожников GLE, GLC и GLS. Производственные мощности предприятия составляют более 20 тыс. автомобилей в год. Новый завод по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz в Московской области охватывает все технологические ступени – от сборочно-кузовного производства и окраски до окончательной сборки. На предприятии создано более 1000 рабочих мест.

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