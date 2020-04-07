Changan в марте увеличил продажи в России в 5 раз

Российские дилеры Changan в марте реализовали 573 автомобиля, что в 5 раз больше по сравнению с прошлым годом. За три месяца 2020 года продажи Changan выросли в 6 раз и составили 1245 машин.

Как сообщает пресс-служба Changan Motors Rus, безусловным бестселлером Changan стал кроссовер CS35 Plus, который в первом квартале 2020-го нашел 897 покупателей. Второе место по объему продаж занял новый среднеразмерный кроссовер CS55, появившийся на российском рынке в декабре прошлого года.

В связи с текущей обстановкой для всех клиентов Changan в России действует бесконтактный сервис: специалисты колл-центра компании готовы оперативно оказать помощь каждому автовладельцу и предоставить профессиональную консультацию по вопросам ремонта и обслуживания автомобиля по горячей телефонной линии, а также по электронной почте.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале 2020 года компания Changan представила на российском рынке обновленный кроссовер Changan CS75FL. Кроме того, в нынешнем году в нашей стране ожидается седан Alsvin.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».