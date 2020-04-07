Hyundai продлевает гарантию на автомобили в России из-за коронавируса

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Компания Hyundai Motor запустила программу Hyundai C A R E по продлению гарантии на автомобили по всему миру. Она направлена на поддержку клиентов Hyundai, которые столкнулись с трудностями при получении технического обслуживания автомобилей из-за ограниченного на фоне пандемии COVID-19 доступа к сервисным центрам. Как сообщает пресс-служба корейской марки, по всему миру более 1,21 млн автомобилей Hyundai в 175 странах мира попадают под действие программы Hyundai C A R E.

С 6 апреля 2020 года к программе Hyundai C A R E подключилась компания «Хендэ Мотор СНГ» – дистрибьютор автомобилей марки Hyundai на территории Российской Федерации. В рамках Hyundai C A R E первоначальные гарантии на все автомобили Hyundai на территории Российской Федерации, срок действия которых истекает в период с 30 марта по 30 апреля текущего года, будут продлены до конца мая 2020 года.

Решение Hyundai о продлении гарантий было принято ввиду глобальных предупредительных мер, направленных на борьбу с распространением COVID-19 и вынудивших многие страны временно закрыть все предприятия, не участвующие в системе жизнеобеспечения. Программа Hyundai C A R E призвана решить любые проблемы, которые могут возникнуть у клиентов из-за невозможности посетить сервисный центр для получения технического обслуживания или гарантийного ремонта автомобилей во время введенных правительством ограничений на передвижение граждан. Компания «Хендэ Мотор СНГ» свяжется со всеми российскими клиентами, которых затронула данная ситуация.

«Сейчас каждый из нас должен проявить социальную ответственность и остаться дома. Клиенты Hyundai могут быть спокойны – у них будет возможность пройти гарантийное обслуживание до конца весны, даже если первоначальная гарантия на их автомобиль уже подходит к концу. Кроме того, мы подготовили целый ряд новых онлайн-сервисов, призванных скрасить временное отсутствие «живого» общения между клиентом и брендом», – рассказал управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с пандемией, содержится у нас на сайте под тэгом коронавирус.