В каких регионах дилерам разрешили работы по техническому обслуживанию и продажу запчастей?

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Ассоциация РОАД направила официальные запросы во многие субъекты РФ с просьбой разрешить официальными сервисным станциям производить ремонтные работы и продажу автозапчастей. В свою очередь, Минпромторг также поддержал инициативы РОАД и со своей стороны направил рекомендательные письма в адрес губернаторов, что позволяет говорить о возможном скором восстановлении обеспечения бесперебойной работы обслуживания транспорта как социально-значимых служб, так и граждан. Ведь автомобиль сейчас является практически единственно возможным и безопасным средством передвижения, сообщает пресс-служба РОАД.

Так, на сегодняшний день региональные власти разрешили дилерам работы по техническому обслуживанию и продажу запчастей в Мордовии, Удмуртии, Чувашии, а также в Липецкой, Московской (онлайн), Оренбургской, Саратовской, Тамбовской областях. Проводить сервисные работы получили разрешение дилеры Белгородской, Рязанской, Самарской областей, а также Санкт-Петербурга. Кроме того, дилеры Башкортостана могут заниматься продажей запчастей.

Напомним, соответствующие обращения ранее были направлены в правительство РФ с просьбой разрешить в дежурном режиме проведение срочных работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, а также разрешить продажу автомобильных запасных частей, моторных масел, шин.

Также РОАД вынесла на обсуждение вопрос о возможности доставки автомобилей, приобретенных онлайн, клиентам с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, поскольку в сегодняшней ситуации, чтобы выжить, авторитейлеры вынуждены срочно переходить на онлайн-технологии.

Полный список дилеров по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».