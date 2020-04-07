Более 9 тыс. кроссоверов Mazda CX-5 попали под отзыв в РФ из-за неисправности в системе освещения

Компания Mazda объявляет об отзывной кампании 9040 автомобилей Mazda CX-5. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежат транспортные средства, реализованные с 17 марта 2015 года по 15 сентября 2016-го.

Отмечается, что причиной отзыва указанных кроссоверов называется возможная неисправность в системе освещения. Это может быть мерцание и даже возможное прекращение работы передних светодиодных дневных ходовых или габаритных огней во время движения. В свою очередь, это может обернуться тем, что автомобиль не будет заметен для других участников дорожного движения. А в условиях недостаточной освещенности это повышает риск возникновения ДТП.

На тех автомобилях, которые попали под отзывную кампанию, будет выполнена проверка работы передних светодиодных дневных ходовых и габаритных огней. При необходимости будет произведен ремонт или замена неисправных деталей системы освещения автомобиля.

Дилеры Mazda в нашей стране проинформируют владельцев указанных кроссоверов CX-5 о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения проверки. Все работы для автовладельцев будут осуществляться бесплатно.

Напомним, что совсем недавно компания Mazda отзывала в России 1 автомобиль Xedos-9, который был реализован более 20 лет назад.

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