Nissan и Toyota продлили приостановку производства автомобилей в России

Петербургский завод Nissan продлит приостановку производства в связи с указом президента РФ Владимира Путина о продлении нерабочих дней до конца месяца. Об этом агентству "ТАСС" сообщил официальный представитель компании. По его словам, московское представительство Nissan также прекращает свою деятельность в это время.

Напомним, компания Nissan приостановила производство автомобилей на заводе в Петербурге с 30 марта. Ранее завод Nissan также объявил о переходе на работу в одну смену из-за снижения спроса на российском авторынке. При этом в компании отмечают, что российский рынок остается приоритетным для Nissan, и что возможности завода позволят ему вернуться к двухсменному графику, как только ситуация на рынке улучшится. В настоящее время на предприятии производятся кроссоверы Nissan Qashqai, X-Trail и Murano.

О продлении приостановки производства до конца месяца на своем петербургском заводе также сообщили в автоконцерне Toyota. Это предприятие приостановила производство с 28 марта в связи с указом президента РФ об объявлении в стране нерабочей недели и неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Напомним, в настоящий момент на предприятии выпускаются бизнес-седан Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4.

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