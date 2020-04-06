KIA в марте увеличила продажи в России на 1%

Российские дилеры KIA в марте реализовали 19808 автомобилей – это на 1,3% больше, чем годом ранее. По итогам трех месяцев 2020 года в России было продано 51870 автомобиля KIA, что на 2,1% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки, по собственным оценкам компании, составила 13,4%.

Как сообщает пресс-служба KIA Motors Rus, бестселлером KIA на российском рынке остается модель Rio – в марте было реализовано 8274 автомобиля (-17,4%). Второе место по объему продаж в линейке KIA в России занял компактный кроссовер Sportage, который выбрали 2538 покупателей (+4%). В тройку наиболее популярных моделей месяца также вошел бизнес-седан KIA Optima с показателем 1766 реализованных автомобилей (-20%).

За первый месяц продаж нового компактного кроссовера KIA Seltos в России было реализовано 1242 автомобилей, что позволило ему сразу же подняться в ТОП-5 самых продаваемых моделей бренда. Общее количество собранных контрактов превысило 4000, что существенно выше планового показателя.

Стоит также отметить, что спрос на полноразмерный кроссовер Sorento Prime в марте увеличился на 73% до 1103 автомобиля. Продажи седана Cerato выросли на 66% и составили 870 единиц.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле российские дилеры KIA начали продажи автомобилей новой специальной серии, посвященной крупнейшему в мире клубному футбольному турниру – Лиге Европы UEFA, официальным партнером которого KIA выступает с 2018 года. По сложившейся традиции, специальная серия создана на базе популярных моделей разных сегментов: российского бестселлера Rio/Rio X-Line, компактного седана Cerato и кроссовера Sportage. Специальная серия предлагает сочетание эксклюзивного дизайна и расширенного пакета опций комфорта.

Добавим также, что на 6 апреля 2020 года в 100 городах России действует 198 официальных дилеров KIA. Список дилеров по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».