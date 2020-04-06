Какие предприятия автопрома РФ вошли в список системообразующих?

В правительстве еще в конце марта нынешнего года в условиях обвала цен на нефть был утвержден перечень системообразующих предприятий России, которым при необходимости государство намерено оказывать поддержку. За основу, как сообщает агентство "Интерфакс", был взят список 2008 года. Тогда в ситуации кризисных явлений в российской экономике в перечень было включено более 300 компаний.

Сегодня, на фоне ожидания мирового кризиса в экономике и разразившейся пандемии коронавирусной инфекции правительство решило этот список пересмотреть и расширить. Пока о включении финансовой поддержки в этот документ речи не идет - только о мониторинге ситуации на данных предприятиях. Собственно, сегодня и подписал соответствующее распоряжение об этом Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Сейчас список образца 2008 года увеличен почти вдвое, в нем 646 компаний - химической и металлургической промышленности, тех, что занимаются добычей полезных ископаемых, транспортных, связанных с пассажиро- и авиаперевозками и других. Из числа тех, что занимаются производством транспортных средств, в указанный перечень попали 10 компаний: ПАО "АВТОВАЗ", АО "Автомобильный завод "Урал", АО ХК "СДС-Маш", ЗАО "Рено Россия", ООО "Фольксваген Груп Рус", ПАО "Автодизель" (ЯМЗ), ПАО "ГАЗ", ПАО "КАМАЗ", ПАО "НЕФАЗ", ПАО "Соллерс". Добавим, что из предприятий оптовой и розничной торговли здесь фигурирует автохолдинг "Рольф".

Основываясь на этом списке из 646 компаний, Минпромторг и Минэнерго будут готовить отчеты для понимания ситуации в целом и по отдельности, а Минэкономразвития - формировать сводный отчет для Правительства.

Кстати, на перечень системообразующих предприятий теперь также будет распространяться действие Моратория на возбуждение дел о банкротстве (Постановление N428). Решение, принятое Правительством 3 апреля 2020 года ("О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников") закрепляет срок действия такого запрета - шесть месяцев.

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