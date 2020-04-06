Завод Mazda Sollers возобновил производство автомобилей

Предприятия группы «Соллерс» рассчитывают возобновить производство в течение предстоящей недели. Обращения с просьбой приступить к работе при условии соблюдения всех санитарных норм Роспотребнадзора направлены региональным органам власти. Об этом агентству «ТАСС» сообщил официальный представитель автоконцерна.

При этом завод Mazda Sollers уже получил разрешение от правительства Приморского края, сборка автомобилей во Владивостоке возобновилась 6 апреля. «В ближайшие дни рассчитываем получить необходимые подтверждения по остальным заводам группы», - уточнили в компании.

Ранее, согласно указу президента России Владимира Путина, неделя с 30 марта по 3 апреля была объявлена нерабочей в целях профилактики коронавируса. Предприятия группы «Соллерс» приостанавливали конвейер на этот период. Позднее президент заявил о продлении нерабочих дней до конца месяца.

Как только разрешение на возобновление производства будет дано, УАЗ и Ford Sollers незамедлительно приступят к производству автомобилей скорой медицинской помощи класса С. В условиях пандемии эта задача является для автоконцерна первоочередной, подчеркнули в компании.

Как рассказали ранее агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе «Мазда Соллерс», эпидемиологическая ситуация в Китае не оказала значительного влияния на поставку комплектующих – система «Мазды» успешно справилась с возникшими трудностями.

Напомним, совместное предприятие «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» создано компаниями Mazda Motor Corporation и «Соллерс» на принципах партнерства 50/50 в 2012 году. На сегодняшний день предприятие выпускает три модели автомобилей: кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, а также седан Mazda6.

По итогам 2019 года завод «Мазда Соллерс» во Владивостоке выпустил 32789 автомобилей Mazda, что на 5,3% больше по сравнению с предыдущим годом. Самой массовой моделью на дальневосточном конвейере остается кроссовер Mazda СХ-5 с показателем 24770 выпущенных машин (+3,7%). Сборка седанов Mazda6 выросла на 14,5% и составила 6066 автомобилей. Кроме того, с конвейера «Мазда Соллерс» сошло 1953 семиместных внедорожника Mazda CX-9, что соответствует уровню 2018 года.

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