Changan поддерживает сотрудников московских больниц в борьбе с коронавирусом

#ПоддержиАвтобизнес

Компания Changan объявила о благотворительной инициативе в поддержку сотрудников медицинских учреждений, которые вместе борются над тем, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Changan, компания готова предоставить автомобили из своего автопарка администрации московских больниц (Инфекционная клиническая больница №1, Инфекционная клиническая больница №2, НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, Московская больница 40 (Коммунарка), Городская клиническая больница №67 имени Л.А. Ворохобова), которая в свою очередь распределит их между сотрудниками, ежедневно контактирующими с большим количеством зараженных коронавирусом. Также Changan вместе с другими российскими автопроизводителями и дилерскими центрами объединились и запустили совместную акцию, призывающую автовладельцев следовать правилам самоизоляции и не покидать дома без острой необходимости, чтобы минимизировать риск заражения новым вирусом COVID-19.

Changan не прекращает свои научные исследования, направленные на то, чтобы защитить здоровье каждого водителя. Так, в марте на глобальном уровне компания анонсировала запуск новой интеллектуальной системы защиты здоровья, которая может обеспечить эффективную фильтрацию и вентиляцию воздуха в соответствии с основными потребностями автовладельцев. Сертифицированный антибактериальный воздушный фильтр класса «PM0.1», который обеспечивает фильтрацию воздуха на 97,7%, теперь устанавливается в каждый новый автомобиль Changan. Антибактериальные составляющие фильтра препятствуют распространению бактерий и тем самым обеспечивают высокую защиту здоровья автовладельца.

Для всех клиентов Changan в России стал действовать бесконтактный сервис: специалисты колл-центра компании готовы оперативно оказать помощь каждому автовладельцу и предоставить профессиональную консультацию по вопросам ремонта и обслуживания автомобиля по горячей телефонной линии, а также по электронной почте.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с пандемией, содержится у нас на сайте под тэгом коронавирус.