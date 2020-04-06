В России дан старт премии «Внедорожник года»

Профессиональная премия «Внедорожник года» в России вручается каждый год, начиная с 2005 года. За это время процедура выявления самого крутого и современного автомобиля «для путешествий и приключений» отредактирована до стандартных трех этапов.

Первый - так называемое «народное голосование» и тест-драйвы автомобилей-номинантов. Он традиционно стартует весной. Летом - разыгрываются призы среди участников Большого жюри и подводятся итоги конкурса молодых дизайнеров. Осенью (обычно в сентябре) - объявляются победители в разных номинациях.

Сейчас организаторы объявили старт первого этапа. Чтобы принять участие в голосовании, необходимо зайти на сайт vned.ru, заполнить небольшую анкету и поставить галочки напротив своих фаворитов. Выполнив все эти действия, вы автоматически становитесь членом Большого жюри, ваш голос может повлиять на конечные результаты, а вы сами при этом получаете шанс выиграть ценный приз.

В 2020 году партнерами премии стали компании Greenworks, Kwazar, Autoland, Webasto, Российский Авто Мото Клуб и другие. Они предоставили более сотни призов и подарков для активных участников голосования. Уже известно, что одним из подарков станет квадроцикл CFMOTO Х5 Classic. Но главный приз - автомобиль! В прошлом году в Большое жюри вошло более 10 тысяч человек, и один из них получил в подарок современный внедорожник.

Помимо Большого жюри, на премию влияет еще и Экспертное жюри, которое состоит из авторитетных автомобильных журналистов и блогеров. Главная интрига - кто получит премию «Внедорожник года» - сохранится для всех до осени. А пока организаторы призывают: станьте частью Большого жюри - голосуйте на сайте премии, следите за публикациями в соцсетях и принимайте участие в конкурсах и награждениях.

Найти внедорожники (и другие автомобили) можно в салонах проверенных дилеров.