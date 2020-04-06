Начался выпуск пикапа LADA 4x4 c шинами низкого давления

Тольяттинское предприятие «ВИС-Авто» начало выпуск новой специальной версии внедорожника LADA 4x4, за основу которой взят пикап ВИС-23461. Главным отличием новинки стало наличие бортовой платформы, а также шины низкого давления. Новая модификация внедорожника рассчитана для поездок в жестких условиях, пишет портал «Лада.Онлайн».

На обычный пикап установили колеса низкого давления размерностью 49х23, 5х21LT (1220x570-533) и бортовые редукторы. Чтобы поставить более большие колеса, конструкторам пришлось подрезать на пикапе крылья. Новинка оснащается независимой пружинной подвеской от пикапа ВИС-23461. Также от Бронто 21214 спецверсия позаимствовала блокировку дифференциала, редукторы и мосты.

Салон нового снегоболотохода будет идентичен с обновленной LADA 4х4. Двигатель и трансмиссия тоже не выделяются. В моторном отсеке установлен 1,7-литровый 83-сильный двигатель, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

В отличие от известного болотохода «Марш», новый внедорожник не умеет плавать. Он может передвигаться только по «легкой» топи. Стоимость нового внедорожника пока не сообщается, также этой модификации еще нет на официальном сайте LADA, где представлена вся линейка коммерческих автомобилей LADA.

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