ТОП-10 регионов РФ по числу зарегистрированных люксовых автомобилей

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что в России насчитывается около 13 тыс. люксовых автомобилей (на 1 января 2020 года). Теперь мы приводим список регионов, в которых зарегистрировано таких машин больше всего.

Как выяснилось, свыше половины (54,4%) автомобилей сегмента Luxury сосредоточено в Москве, что в количественном выражении составляет 7040 экземпляров. Еще 1201 автомобиль (или 9,3% всего парка люксовых машин) зарегистрированы в Московской области. Чуть ниже этот показатель в Санкт-Петербурге (1189 шт.; доля - 9,2%). Таким образом, суммарно на эти три субъекта РФ приходится примерно три четверти всех люксовых автомобилей в стране.

Из нестоличных регионов России по числу супердорогих автомобилей выделяется Краснодарский край - 416 штук, или 3,2% от общего количества. В ТОП-10 субъектов по количеству машин сегмента Luxury также вошли: Свердловская область (199 шт.), Ростовская область (179 шт.), Татарстан (127 шт.), Самарская область (125 шт.), Чечня (123 шт.) и Ставропольский край (107 шт.).

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