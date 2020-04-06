АВТОВАЗ возобновляет работу отдельных подразделений

АВТОВАЗ как системообразующее предприятие будет вести разрешенную законодательством деятельность в дни, объявленные нерабочими. В частности, с понедельника, 6 апреля, возобновляют работу подразделения, связанные с разработкой новых проектов, и подразделения, связанные с учетом и отчетностью, охраной труда и безопасностью.

Как сообщает первичная профсоюзная организация предприятия со ссылкой на администрацию АВТОВАЗа, это делается в соответствии с постановлением правительства Самарской области от 3 апреля. В соответствии с тем же постановлением, по решению руководителей подразделений часть сотрудников переведена в режим удаленной работы на дому.

Как пояснил агентству «Интерфакс» председатель первичной профсоюзной организации Сергей Зайцев, с понедельника на предприятии будет проводиться работа по обеспечению безопасности труда в соответствии с новыми требованиями, а непосредственный выпуск автомобилей, возможно, начнется к концу недели.

Напомним, ранее АВТОВАЗ объявил нерабочим период с 30 марта по 3 апреля 2020 года во исполнение указа президента РФ о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса. Заработная плата сотрудникам была сохранена. АВТОВАЗ выпускает автомобили LADA, Renault, Nissan и Datsun. Производственные площадки компании находятся в Тольятти и Ижевске.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 25002 автомобиля LADA – на 7% меньше, чем годом ранее. По итогам двух месяцев 2020 года российские дилеры LADA продали 46792 машины, что на 4% ниже показателя годичной давности. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 21,4%, согласно данным АЕБ.

Между тем, с 1 апреля 2020 года АВТОВАЗ повысил цены на большинство моделей LADA в среднем на 0,7 – 1,3% или 5 – 9 тыс. рублей в денежном эквиваленте. Прежнюю стоимость сохранили CNG-версии моделей Vesta, Largus, Largus Cross, а также внедорожник 4х4 Bronto.

Как показал мониторинг цен на новые автомобили в России, проводимый экспертами сайта «Цена Авто», наименьший рост цен, на 5 – 6 тыс. рублей, отмечен у семейства LADA Granta. На такую же сумму (+6 тыс. руб.) стали дороже и внедорожники LADA 4х4, в том числе в исполнении Urban. Семейство Largus, включая его «приподнятую» версию, Largus Cross, выросло в цене на 7 тыс. рублей, а XRAY и XRAY Cross подорожали на 7 и 9 тыс. рублей соответственно. Такой же рост цен, от 7 до 9 тыс. рублей, отмечается и у автомобилей семейства Vesta.

Напомним, в начале марта АВТОВАЗ начал производство новой специальной серии LADA XRAY Сross Instinct, оснащенной мультимедийной системой Яндекс.Авто. Новая серия автомобиля станет флагманом линейки кроссоверов XRAY Cross. Отличительные особенности экстерьера специальной серии – черная крыша, черные зеркала и черные диски колес с алмазной шлифовкой. Интерьер отличают специальная обивка сидений, черные ручки дверей с эффектом глянца, а также бейдж с названием серии.

Быстро узнать стоимость автомобиля LADA с пробегом на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».