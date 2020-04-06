Volvo на месяц приостановила оплату за сервис подписки на автомобиль

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Компания Volvo Car Russia объявила, что в связи с развитием неблагоприятной эпидемиологической обстановки, ведущей к трудностям в работе предприятий и организаций, частичному ограничению передвижений по Москве и Санкт-Петербургу – для всех клиентов сервиса подписки на автомобили премиум-класса Volvo Car Drive приостановлена плата за услугу на период с 3 апреля по 3 мая 2020 года. Дополнительная информация о дальнейшем развитии сервиса Volvo Car Drive будет объявлена по мере наступления благоприятной обстановки, сообщает пресс-служба шведской марки. Как отмечается, Volvo традиционно считает безопасность и здоровье людей ключевыми ценностями и призывает без необходимости не покидать дом и не подвергать себя опасности.

Напомним, в июне 2019 года Volvo Cars первым среди автопроизводителей запустил сервис по подписке на автомобили в России. Volvo Car Drive предоставляет клиентам возможность пользоваться новым автомобилем Volvo на протяжении 12 месяцев и избавить себя от забот, связанных с покупкой, обслуживанием и перепродажей автомобиля. Подписчик Volvo Car Drive получает в пользование сроком на 1 год совершенно новый автомобиль Volvo, который уже зарегистрирован в ГИБДД (имеет госномера) и застрахован по ОСАГО и КАСКО. В подписку также входят дополнительные услуги: регулярное техобслуживание, сезонная замена колес и их хранение, сервис Pick Up & Delivery, помощь на дорогах Volvo Assistance, обработка и автоматическое списание штрафов за нарушение ПДД, а также выделенная служба поддержки клиентов.

Первым регионом, где подобный сервис был предложен, стала Москва, а первой доступной по подписке моделью – премиальный среднеразмерный кроссовер Volvo XC60 AWD с мощным бензиновым двигателем Т5 (249 л.с.), полным приводом, в максимальной комплектации Inscription. Вся доступная для подписки квота автомобилей была востребована всего за два месяца и в настоящее время находится в эксплуатации.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в декабре 2019 года компания Volvo Сar Russia добавила в сервис подписки на автомобиль Volvo Car Drive новую модель – премиальный седан бизнес-класса Volvo S90. В подписке Volvo Car Drive доступны автомобили Volvo S90 с передним приводом и бензиновым двигателем T4 (190 л.с.) в версии Inscription.

В Volvo Car Russia полностью подготовлен старт второго этапа программы Volvo Car Drive с более широкой географией и доступным парком моделей. Но в связи со складывающимися обстоятельствами о начале реализации данных планов будет объявлено дополнительно – по мере наступления благоприятных условий.

Как говорит руководитель отдела продаж «АВИЛОН. Volvo» Павел Червяков, целевой аудиторией продуктов по подписке являются динамичные жители мегаполисов в возрасте 35 – 40 лет, ценящие свое время, которого всегда недостаточно в ритме большого города. Они уже приняли для себя новые парадигмы цифрового потребления, и факт владения для них уже не так важен. «На первой волне пилотного проекта мы увидели среди клиентов много представителей IT-сектора и сотрудников высокотехнологичных компаний из ряда отраслей, хотя, конечно, это не 100% клиентов», – рассказал Павел Червяков.

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