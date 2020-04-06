Счетчик электронных паспортов автомобилей приблизился к 600 тысячам

Несмотря на то, что большинство предприятий-автопроизводителей России с 28 марта по 5 апреля находились в режиме остановки, счетчик оформленных электронных паспортов транспортных средств всю прошлую неделю продолжал работать и сегодня приблизился к 600 тысячам.

«На заводах полно автомобилей на складах, дилеры перешли в режим продаж по интернету, ГИБДД тоже продолжает работать. Да, количество обрабатываемых запросов сократилось примерно в 2 - 3 раза, но не остановилось вовсе, просто автобизнес перешел в новый формат общения», - пояснил ситуацию директор департамента научно-технической деятельности АО «Электронный паспорт» Борис Ионов.

Он также рассказал, что большинство его сотрудников тоже перешло на удаленный формат работы, однако это не мешает им выполнять свои повседневные обязанности: «Проводим аудиоконференции. Нельзя сказать, что у нас непрерывный цикл в обычном понимании, но никогда не знаешь, что потребуется очередному участнику «Системы электронных паспортов». Ведь жизнь не остановилась… Кстати, от автопроизводителей и импортеров мы слышим слова благодарности: оформлять ЭПТС можно удаленно».

Сегодня Борис Ионов сожалеет только об одном - о том, что договора купли-продажи еще не стали электронными. Тогда автосалоны действительно как специализированные организации стали бы продавать авто прямо с номерами: «Еще месяц самоизоляции впереди. Думаю, здорово поменяются и правоотношения, и подходы к работе. Удаленка - это не ссылка, а новые возможности в организации взаимоотношений».

Напомним, что крупнейшие автопроизводители еще в прошлом году (некоторые даже в 2018-м) перешли на оформление электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) на большую часть выпускаемой ими продукции. В их числе КАМАЗ, АВТОВАЗ, УАЗ, ГАЗ, Nissan, Mazda, Автотор, Toyota, Volkswagen и др.

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