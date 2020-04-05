Компания «Полуприцеп.РФ» оказала поддержку перевозчикам

#ПоддержиАвтобизнес

Компания «Полуприцеп.РФ», учитывая сложную экономическую ситуацию в настоящее время, решила поддержать перевозчиков.

Так, в условиях резкого ослабления российской валюты компания зафиксировала старый курс Евро (на отметке 74,3 руб.) на многие товарные позиции зарубежных марок, например Schmitz и Wielton. Кроме этого, «Полуприцеп.РФ» предлагает сниженную ставку финансирования (6,5% в год) при покупке техники в аренду с правом выкупа.

Также стоит отметить, что в компании запустили показ техники по видеоконференции через WhatsApp – для того, чтобы покупатели могли соблюдать карантин и сделать свой выбор дистанционно.

Кроме грузовых автомобилей, мы регулярно мониторим и легковые. Самая актуальная информация об их стоимости и комплектациях содержится на сайте «Цена Авто».