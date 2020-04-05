Дилерские центры «ТЦ Кунцево» работают в дистанционном режиме

#ПоддержиАвтобизнес

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях соблюдения безопасности и профилактики распространения коронавирусной инфекции, дилерские центры «ТЦ Кунцево» не смогут принять своих клиентов в период нерабочих дней. Но при этом специалисты компании продолжают оставаться на связи, ежедневно работая в дистанционном режиме с 7:30 до 21:00.

Как отметили в «ТЦ Кунцево», компания полностью поддерживает инициативу Правительства РФ и призывает клиентов оставаться дома. Взамен компания предлагает для пользователей сайтов и мобильного приложения доступные онлайн-сервисы, которые помогут: выбрать понравившийся автомобиль, получить консультацию менеджера и забронировать машину онлайн с сохранением цены; запросить стоимость ТО, задать вопросы по обслуживанию и заранее записаться на сервис; найти необходимые запчасти; заказать страховой полис и т.д.

Группа компаний «ТЦ Кунцево» считается одним из старейших автодилеров страны (с 1983 года). Также холдинг является одним из крупнейших в Москве, представляя на одной территории интересы двадцати автомобильных брендов.

Полный список автодилеров РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».