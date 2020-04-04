АВТОВАЗ собирается возобновить работу 6 апреля

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил со специальным телеобращением к жителям региона. В своем выступлении он подчеркнул, что режим самоизоляции в Самарской области продлится до 12 апреля, но при этом целый ряд компаний обратились с просьбой возобновить работу раньше.

Учитывая это, губернские власти определили перечень системообразующих предприятий региона, которые могут работать в период самоизоляции. Но при этом они должны соблюсти все необходимые меры, направленные на защиту своих работников в период пандемии коронавируса. К таким предприятиям относится и ПАО «АВТОВАЗ», которое тоже обращалось с соответствующей инициативой к властям.

Между тем, в распоряжении аналитического агентства «АВТОСТАТ» оказался проект приказа президента ПАО «АВТОВАЗ», согласно которому компания возобновляет работу в период с 6 по 30 апреля 2020 года с соблюдением всех необходимых мер предосторожности в связи распространением инфекции COVID-19. Кроме этого, опрошенные нами работники АВТОВАЗа подтвердили, что они проинформированы предприятием о возобновлении работы с 6 апреля 2020 года.

Напомним, что в соответствии с Указом Президента РФ на АВТОВАЗе были объявлены нерабочие дни в период с 30 марта по 3 апреля.

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