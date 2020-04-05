Haval передает свой автопарк медперсоналу для борьбы с коронавирусом

#ПоддержиАвтобизнес

Российское представительство китайского бренда Haval заявило о готовности стать брендом-волонтером в борьбе с инфекцией коронавируса. Восхищенные самоотверженностью врачей в Коммунарке, борющихся за жизнь пациентов, в Haval решили предложить помощь медработникам, передав для нужд медицинского и административного персонала больницы свой автопарк и присоединившись к акции #ЦветНадежды, инициированной Audi Russia.

В рамках этой акции Haval временно изменит цвет логотипа в социальных сетях на красно-желтый (у врачей в Коммунарке бейджи красные, у медсестер - желтые). Как сообщает пресс-служба компании, в ближайшее время к акции готовы присоединиться еще 9 дилерских центров Haval из разных городов России: Автолайт-Восток и Флайт Авто (Москва), Арсенал (Томск), Барнаул-Моторс+ (Барнаул), Сибтрансавто (Новосибирск), Автомаг (Тюмень), Автомаг-Сургут (Сургут), Автотехсервис (Уфа), АМС-Транс (Вологда).

Внести свой вклад в борьбу с пандемией может каждый, считают в компании. Кто-то - сражаясь с пандемией в защитных халатах и масках, а кто-то - тем, что остается дома и соблюдает правила самоизоляции.