KIA окажет поддержку проекту #МыВместе

#ПоддержиАвтобизнес

Компания KIA Motors Russia and CIS присоединилась к акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МыВместе и окажет поддержку работе волонтеров. Компанией принято решение о пожертвовании 5 млн рублей на покрытие транспортных расходов, приобретение средств индивидуальной защиты и продуктов питания для волонтеров и пожилых людей, которым требуется помощь.

Как сообщает пресс-служба корейской марки, из корпоративного парка KIA Motors Russia and CIS в распоряжение оперативного штаба проекта будет предоставлено 16 автомобилей для перемещения волонтеров акции #МыВместе, доставки продуктов, хозяйственных товаров и предметов первой необходимости и оказания помощи людям, которые сейчас находятся дома в самоизоляции и нуждаются в такой помощи.

#МыВместе – акция взаимопомощи во время пандемии коронавируса, направленная на разностороннюю поддержку людей находящихся во временной изоляции, стартовала в конце марта. Ее организаторами выступили единая информационная система «Добровольцы России», движение «Общероссийский народный фронт», «Ассоциация волонтерских центров» и волонтерское движение «Волонтеры-медики».

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