KIA представила в России новую футбольную спецсерию

Российские дилеры KIA начали продажи автомобилей новой специальной серии, посвященной крупнейшему в мире клубному футбольному турниру – Лиге Европы UEFA, официальным партнером которого KIA выступает с 2018 года. По сложившейся традиции, специальная серия создана на базе популярных моделей разных сегментов: российского бестселлера Rio/Rio X-Line, компактного седана Cerato и кроссовера Sportage. Специальная серия предлагает сочетание эксклюзивного дизайна и расширенного пакета опций комфорта, сообщает пресс-служба корейской марки.

Автомобили KIA Rio/Rio X-Line UEFA Europa League 2020 модельного года подготовлены на базе одной из наиболее востребованных комплектаций Luxe, с двигателем 1,6 л (123 л.с.), механической или автоматической трансмиссией. Внешне новые KIA Rio/Rio X-Line UEFA Europa League выделяются легкосплавными колесными дисками размерности 15 дюймов и светодиодными задними фонарями. В техническом плане – устанавливаются задние дисковые тормоза вместо барабанных, датчики света. В интерьере предусмотрены красные вставки на центральной консоли, обивках дверей, красная прострочка руля и чехла селектора трансмиссии. Отделка сидений выполняется из современной искусственной кожи. На все автомобили специальной серии устанавливается мультимедийная системас дисплеем 7’’, поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, камерой заднего вида и модулем Bluetooth для подключения мобильного телефона. KIA Rio UEFA Europa League 2020 предлагается за 939 тыс. 900 рублей (с механической трансмиссией) или 979 тыс. 900 рублей (с автоматической трансмиссией), цена Rio X-Line специальной серии составляет 994 тыс. 900 рублей или 1 млн 034 тыс. 900 рублей соответственно.

Седаны KIA Cerato представлены в специальной серии UEFA Europa League 2020 модельного года на базе комплектации Comfort, с двигателями 1,6 л или 2,0 л, с автоматической трансмиссией. Внешне их можно отличить по 16-дюймовым колесам (диски – стальные, с полноразмерными колпаками), светодиодным дневным ходовым огням и повторителям указателей поворотов, а также противотуманным фарам. В расширенный список опций комфорта вошли датчик света, задние парковочные датчики, круиз-контроль, раздельный климат-контроль, дополнительный электрический отопитель салона и автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла. Устанавливается приборная панель Supervision с монохромным TFT-дисплеем 3,5” и рулевое колесо с кожаной отделкой и подогревом. Стоимость KIA Cerato UEFA Europa League 2020 с двигателем 1,6 л (128 л.с.) составит 1 млн 229 тыс. 900 рублей, а с двигателем 2,0 л (150 л.с.) – 1 млн 269 тыс. 900 рублей.

Кроссоверы KIA Sportage UEFA Europa League 2020 модельного года созданы на базе комплектаций Comfort с двигателем 2,0 л (автоматическая трансмиссия, передний или полный привод) и Prestige 2,4 л (6АТ, 4WD). Изменения специальной серии заключаются в установке полностью светодиодных фар, датчиков света и камеры заднего вида с динамическими линиями разметки. Дисплей мультимедийной системы увеличен до восьми дюймов, также добавлены сервисы платформы Яндекс.Авто (Навигатор и Алиса). Стоимость KIA Sportage специальной серии составит 1 млн 670 тыс. 900 рублей (2,0 6AT 2WD), 1 млн 750 тыс. 900 рублей (2,0 6AT 4WD) или 1 млн 860 тыс. 900 рублей (2,4 6AT 4WD).

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