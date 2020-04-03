«Бизнес Кар» начал работать в новом дистанционном формате

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В непростой эпидемиологической ситуации компания «Бизнес Кар» продолжает работу в новом дистанционном формате, помогая клиентам приобретать автомобили он-лайн и решать вопросы обслуживания не выходя из дома.

Как сообщает пресс-служба дилера, проблема мирового масштаба повлияла и на режим работы дилерских центров «Бизнес Кар». В настоящий момент в стране объявлен всеобщий режим самоизоляции, в связи с чем дилерские центры «Бизнес Кар» закрыты для посещения клиентами. Также компания была вынуждена приостановить продажу автомобилей, запасных частей и аксессуаров, ремонт и сервисное обслуживание.

Компанией «Бизнес Кар» приняты все необходимые меры для обеспечения возможности предоставления клиентам различного спектра услуг. Все специалисты «Бизнес Кар» продолжают работать в дистанционном режиме и готовы консультировать клиентов ежедневно с 9:00 до 21:00.

Для удобства клиентов: онлайн-бронирование и предоплата новых автомобилей и автомобилей с пробегом; консультация и запись на сервисное обслуживание; возможность удаленного продления страховых полисов и консультация по другим финансовым продуктам и услугам.

Процесс покупки предельно прост: нужно выбрать интересующий автомобиль на одном из официальных сайтов компании и забронировать его, используя пошаговую инструкцию. После чего менеджер самостоятельно свяжется для обсуждения всех деталей сделки. Консультанты дилерских центров также готовы оперативно отвечать на вопросы, в том числе и в социальных сетях.

Группа компаний «Бизнес Кар» – крупнейшая в Европе сеть официальных дилерских центров по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей Toyota и Lexus. Компания имеет 10 дилерских центров в Москве, 9 в регионах страны, а также 3 дилерских центра на территории Республики Казахстан.