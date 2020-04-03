В Москве объяснили, как ездить на личном автомобиле, чтобы не заработать штраф

Автовладельцам столицы объяснили, как и куда можно выезжать на личном автомобиле во время объявленного в Москве режима изоляции. На личном автомобиле или такси можно добраться до соседнего гипермаркета. В другой район города разрешается ездить только в случае серьезной необходимости. При этом водитель должен понимать, что машину могут остановить сотрудники правоохранительных органов и задать ряд вопросов по установлению цели поездки.

Кроме того, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире программы «Время покажет» на Первом канале пояснил, что поездки на личном автомобиле разрешено совершать по одному. Исключение составляют случаи, когда и водитель, и пассажир находятся в самоизоляции вместе. Поэтому необходимо иметь при себе паспорта. За нарушение самоизоляции с использованием транспортного средства придется заплатить 5 тысяч рублей. Аргументом будет то, что между водителем и пассажиром нарушена безопасная дистанция в 1,5 метра. При этом машину могут изъять и отправить на штрафстоянку.

Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», дороги в столице, в которой на данный момент насчитывается самое большое количество зараженных коронавирусом (в сравнении с другими регионами), - благодаря принятым мерам и сознательности горожан уже 2 - 3 апреля стали процентов на 80 свободнее: «Согласно аналитике по транспорту за сегодня, 3 апреля, по состоянию на утро (10 часов) на 84% снизился пассажиропоток метро, на 75% - наземный транспорт, на 65% - пригородные электрички, на 64% - такси, на 71% - каршеринг, на 62% - от общего количества личного транспорта. На 82% сократились поездки на автобусах из Московской области». Это все в сравнении с 3 апреля 2019 года.

Из дополнительных мер безопасности, которые применяются сегодня в общественном транспорте столицы, можно выделить следующие:

- На станциях метрополитена наносят специальную разметку, помогающую пассажирам соблюдать безопасную дистанцию 1,5 метра друг от друга. Специальные указатели размещены возле касс на платформах станций и в вагонах поездов.

- Дезинфекцию автобусов частных перевозчиков, работающих по государственным контрактам в Москве, проводят после каждого рейса.

«За прошедшие сутки (2 апреля – авт.) мы вымыли и продезинфицировали: около 18,6 тыс. единиц транспорта Москвы; около 5,9 тыс. вагонов метро; 5 тыс. 354 вагона пригородных электричек; около 7,4 тыс. автобусов, трамваев, электробусов и троллейбусов Мосгортранса перевозчиков по Госконтракту; более 413 тыс. кв. м платформ метро, в том числе, 474 зеркала заднего вида на платформах; 150 автомобилей ЦОДД; 178 конечных станций, четыре автостанции и два международных автовокзала Мосгортранса», - говорится в сообщении столичного департамента транспорта.