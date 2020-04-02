Haval H6 покидает российский рынок

Кроссовер Haval H6 вскоре покинет российский рынок – накануне представительство бренда снизило цены на эту модель и, по сути, начало ее финальную распродажу. Об этом порталу «Китайские автомобили» сообщили источники, знакомые с планами компании. По данным дилеров, на сегодняшний день на рынке осталось около 500 автомобилей Haval H6, причем только в одной комплектации – Elite на «автомате».

Напомним, долгое время модель H6 была бестселлером Haval на российском рынке. С 2015-го по 2019 год она разошлась тиражом более чем в 10 тыс. экземпляров. Правда, в России продается не новая «шестерка», а образца 2015 года. В Поднебесной ее позиционируют как H6 Sport, а под прежним названием там предлагают куда более современный кроссовер. Однако привезти в Россию новый H6 никогда не планировалось.

Между тем, по данным «Цена Авто», накануне Haval изменил цены на свои автомобили. И в случае с кроссовером H2, о вероятном уходе которого сообщалось ранее, и H6, они снизились примерно на 40 тыс. рублей. Видимо, компания готова разгрузить склады в преддверии старта продаж внедорожника Haval H5, который призван заменить уходящие модели в нише полноприводных автомобилей на «механике».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», новым бестселлером Haval на российском рынке стал кроссовер F7, на котором в январе – феврале остановили свой выбор 1016 покупателей. В целом по итогам первых двух месяцев 2020 года в России было продано 2448 кроссоверов и внедорожников марки (рост в 2,7 раза). В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России.

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