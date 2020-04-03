КАМАЗ с 6 апреля возобновляет производство

С понедельника, 6 апреля, часть персонала КАМАЗа выходит на работу. Решение об этом было принято гендиректором компании после консультаций с руководством республики и федеральными органами, сообщает пресс-служба предприятия.

Напомним, на основании указа президента РФ об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней КАМАЗ приостановил производство автомобилей с 30 марта по 3 апреля 2020 года. На оплачиваемые длинные выходные ушел весь персонал компании, за исключением минимального количества сотрудников, занятых на работах, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям.

При этом КАМАЗ отдает себе отчет в том, что ситуация с распространением коронавируса в целом продолжает оставаться сложной и требует дополнительных мер безопасности в отношении персонала компании. Будучи одним из первых в стране предприятий, принявших серьезные меры профилактики против пандемии, КАМАЗ усиливает их. Дополнительно к ранее принятым мерам в виде ежедневных осмотров работников, проведения дезинфекции мест общего пользования и транспорта, используемого для доставки работников, будет организована дистанционная работа персонала в тех случаях, когда это допустимо. Также будет введен гибкий график начала работы производств и разведение входящих на предприятие потоков работников.

Как сообщалось ранее, в числе главных научно-технических целей компании на текущий год – подготовка производства тяжелого семейства автомобилей К5, разработка газового варианта двигателя КАМАЗ Р6, расширение модельного ряда автомобилей поколения К4 на газовом топливе, разработка электробуса с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Кроме того, планируется разработать КАМАЗ-54901 с газовым двигателем, двигателем «Евро-6», а также КАМАЗ-54901 в газодизельном исполнении и с уровнем оснащения High Tech.

Так, в 2020 году КАМАЗ планирует запустить в серийное производство автомобили нового поколения К5. Первой моделью перспективного модельного ряда станет магистральный тягач КАМАЗ-54901. В дальнейшем на рынок планируется вывести самосвал КАМАЗ-6595, который адаптирован для работы в строительном секторе. Вместе с новой кабиной автомобили «КАМАЗ» нового поколения получат новый рядный шестицилиндровый двигатель Р6. В 2019 году предприятие приступило к серийной сборке двигателей семейства Р6. Новая линия рассчитана на выпуск 12 тыс. силовых агрегатов в год.

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