Isuzu сохраняет цены на коммерческие автомобили в апреле

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Компания Isuzu Rus приняла решение не повышать действующие цены на шасси Elf и Forward, а также на пикапы Isuzu D-Max до конца апреля 2020 года, несмотря на волатильность курса российской валюты. Предложение действительно при условии заключения контракта на указанные модели 2019 года выпуска до конца апреля, сообщает пресс-служба Isuzu Rus.

Кроме того, для получения дополнительной выгоды на последующее обслуживание автомобилей Isuzu Rus также предлагает воспользоваться действующим предложением на приобретение сервисных контрактов. Этот инструмент позволяет зафиксировать расходы на сервис с использованием оригинальных запасных частей Isuzu по специальным ценам на срок действия контракта и таким образом точно распланировать бюджет.

Напомним, ранее российские дилеры Isuzu начали продажи специальной версии пикапа Isuzu D-Max с индексом AT35, созданной совместно с компанией Arctic Trucks для передвижения в условиях серьезного бездорожья.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе – феврале 2020 года продажи новых грузовых автомобилей Isuzu на российском рынке составили 566 машин – на 61,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Локомотивом спроса стал среднетоннажный грузовик серии NPR, чья реализация выросла на 79,7% до 239 единиц.

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