Автосервисы попросили Правительство РФ о помощи

Представители независимых автосервисов России направили письмо, адресованное Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину. Авторы обращения считают, что без помощи государства в условиях карантина автосервисы окажутся на грани гибели. Автосервисы просят правительство принять ряд мер для поддержки авторемонтной отрасли.

По сведениям 2ГИС, в России действует более 64 тыс. независимых автосервисов, в которых занято более 2 000 000 человек, не считая самозанятых. Общая емкость рынка по ТО и ремонту составляет, по данным агентства «АВТОСТАТ», более 589 млрд руб., а объем продаж автомобильных запасных частей уже перешагнул 1,3 трлн рублей. По оценке Минэкономразвития, автосервисы дают до 15% оборота всего рынка МСП.

События на международном нефтяном рынке и последовавшее снижение курса рубля усугубили ситуацию в сфере, поскольку все запасные части и материалы закупаются по импорту. За истекшую неделю сокращение оборота в отрасли составило около 60%, в дальнейшем прогнозируется более значительный спад. Автосервисы считают, что прекращение деятельности вследствие соблюдения режима самоизоляции приведет к банкротству многих компаний авторемонтной отрасли.

В своем письме независимые автосервисы предложили Правительству РФ принять ряд мер, которые позволили бы минимизировать последствия кризиса для авторемонтной отрасли. В частности, в обращении говорится о необходимости смягчения налоговых обязательств для предприятий - отмене начисления налогов на имущество, НДФЛ и арендную плату за землю.

Со стороны арендных договоренностей автосервисы предложили ввести «арендную амнистию» (арендные каникулы) для предприятий потребительского рынка, запретить расторжение договора аренды (кроме как по соглашению сторон), а также продлить сроки и условия договора аренды на период «арендной амнистии».

Также автосервисы попросили государство закрепить ряд договоренностей, посвященных кредитному вопросу: не применять пени, штрафы и санкции за нарушение действующих ковенант, ограничить максимальную ставку кредитования не более 8% годовых, а также предоставить каникулы по выплате процентов, погашению основного долга и выполнению ковенант по кредитным договорам.

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